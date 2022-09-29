Через Биржевой мост отправили письмо в будущее. Только через 50 лет наши потомки опять заведут часы

Монеты, послание и часы запечатаны в капсулу и заложены в Биржевой мост. Через полвека цилиндр сможет открыть та, кому сегодня 9 лет. Так что эта новость исключительно для молодых петербуржцев. В мероприятии участвовал губернатор Александр Беглов.



Через полчаса после выстрела с Петропавловской крепости 29 сентября на Биржевом мосту заложена капсула с посланиями потомкам. По информации «Фонтанки», письмо в металлической оболочке помещено в короб противовеса разводного крыла. Когда это всё происходило, рядом стояла 9-летняя дочь мастера бригады. Послание передается потомкам в 2072 год, и через 50 лет сегодняшняя школьница может присутствовать при вскрытии.