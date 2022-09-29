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    Через Биржевой мост отправили письмо в будущее. Только через 50 лет наши потомки опять заведут часы

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    Монеты, послание и часы запечатаны в капсулу и заложены в Биржевой мост. Через полвека цилиндр сможет открыть та, кому сегодня 9 лет. Так что эта новость исключительно для молодых петербуржцев. В мероприятии участвовал губернатор Александр Беглов.

    Через полчаса после выстрела с Петропавловской крепости 29 сентября на Биржевом мосту заложена капсула с посланиями потомкам. По информации «Фонтанки», письмо в металлической оболочке помещено в короб противовеса разводного крыла. Когда это всё происходило, рядом стояла 9-летняя дочь мастера бригады. Послание передается потомкам в 2072 год, и через 50 лет сегодняшняя школьница может присутствовать при вскрытии.

    «Фонтанка» представляет возможность увидеть процесс изготовления.

    Виктор Смирнов/«Фонтанка.ру»

    Внутри же — три письма. Первое от государственного учреждения «Мостотрест»: «Мы верим, что время пошло только на пользу нашему городу...» Рядом помещены часы, по которым начальник бригады Биржевого моста выполнял разводку. «Просим восстановить работу этих часов в 2072 году...»

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    Музей мостов заложил в капсулу две монеты. На одной из них изображен первый паровоз, на второй — Крымский мост. Последнее политически предсказуемо.

    «Если Вы читаете это письмо, значит, прошло не менее 50 лет и всё происходящее сейчас стало историей...» — говорится в третьем тексте, от компании «Возрождение», ведущей реконструкцию Биржевого.

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    Кроме непосредственно строителей, при закладке были представители Смольного.

    Биржевой мост закрыт на капитальный ремонт с октября 2021 года. Работы затронули все конструктивные элементы моста: будут отремонтированы береговые и промежуточные опоры переправы, стационарные и разводное пролетные строения. Открыть движение планируется в ноябре 2022 года, а полностью закончить работы — в мае 2023-го.

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