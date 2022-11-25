Крутой поворот на Английской набережной закончился для KIA на крыше

ДТП с перевертышем затруднило движение в Адмиралтейском районе Петербурга утром 25 ноября. Водитель седана не справился с крутым поворотом.
На 90-градусном повороте с Английской набережной на набережную Ново-Адмиралтейского канала перевернулся на крышу седан KIA K5, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». При этом машину еще развернуло поперек дороги. По разбросанным по тротуару обломкам можно предположить, что автомобиль врезался в поребрик.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
«Это случилось передо мной, пришлось вытаскивать водителя, ну, в целом жив-здоров», — пишет участник группы Темирхан. На фото видно, что в автомобиле от удара сработали подушки безопасности. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что авария обошлась без пострадавших.