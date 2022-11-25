Утренний «набор» ДТП в Петербурге. На сцене — каршеринг, такси и доставка

Хотя синоптики обещали проблемы на дорогах, аномальных пробок в Петербурге пока нет. В 8:35 в городе были 5 баллов, в 8:40 — 6, как и бывает обычно в это время суток. Однако сообщений о ДТП от очевидцев уже много.
Пользователь каршеринга «не заметил» автобус на площади Восстания, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Коллапса на подъездах к площади, судя по «Яндекс.Картам», нет.
На улице Танкиста Хрустицкого, 19, таксист «Яндекса» на «Ниссане» собрал три припаркованные вдоль дороги машины: «Форд Мондео 4», «Ситроен» и «Газель», сообщают в той же группе.
На Суворовском проспекте, по словам очевидца, водитель «Яндекс.Доставки» на «Ладе Ларгусе» не уступил дорогу «Дэу Матизу», который ехал на зеленый цвет светофора.