Сегодняшние минус 6 градусов в Петербурге — как минус 11. К концу выходных погода изменится

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге по-прежнему холодно. Вероятность снегопадов мала, зато временами может выглянуть солнце. И если в субботу станет ещё морознее, то в воскресенье, наоборот, придёт потепление.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 ноября в городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер слабый, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем составит минус 4–6 градусов.



«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, в начале дня местами пройдёт слабый снег, далее без существенных осадков», — прогнозирует ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Ленобласти, по его словам, сегодня будет минус 3–8 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

«Яндекс.Погода» предупреждает, что сегодняшний день в Петербурге может стать самым холодным 25 ноября за 20 лет наблюдений, минус 6 градусов будут ощущаться как минус 11 при повышенной влажности воздуха — 85 % . Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 7 до плюс 1 градуса в течение суток. Самое холодное 25 ноября выдалось в 1965 году, минус 18 днём, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 8.



Напомним, минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени. Следующая ночь тоже будет морозной — до минус 9 градусов. А вот в воскресенье, 27 ноября, по данным СЗ УГМС, днём температура повысится до 2–4 градусов ниже нуля, возможен небольшой снег.



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