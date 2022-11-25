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    Сегодняшние минус 6 градусов в Петербурге — как минус 11. К концу выходных погода изменится

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге по-прежнему холодно. Вероятность снегопадов мала, зато временами может выглянуть солнце. И если в субботу станет ещё морознее, то в воскресенье, наоборот, придёт потепление.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 ноября в городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер слабый, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем составит минус 4–6 градусов.

    «Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, в начале дня местами пройдёт слабый снег, далее без существенных осадков», — прогнозирует ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Ленобласти, по его словам, сегодня будет минус 3–8 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

    «Яндекс.Погода» предупреждает, что сегодняшний день в Петербурге может стать самым холодным 25 ноября за 20 лет наблюдений, минус 6 градусов будут ощущаться как минус 11 при повышенной влажности воздуха — 85 %. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 7 до плюс 1 градуса в течение суток. Самое холодное 25 ноября выдалось в 1965 году, минус 18 днём, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 8.

    Напомним, минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени. Следующая ночь тоже будет морозной — до минус 9 градусов. А вот в воскресенье, 27 ноября, по данным СЗ УГМС, днём температура повысится до 2–4 градусов ниже нуля, возможен небольшой снег.

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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