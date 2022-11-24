В Литве Лободу объявили персоной нон грата

Власти Литвы приняли решение внести в список нежелательных лиц певицу Светлану Лободу, выступление которой в одном из городов страны намечено на конец месяца. Об этом 24 ноября местным СМИ сообщила пресс-секретарь главы литовского МИД Паулина Левицкайте.



«После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата», — приводит слова представителя МИД РБК.

В Литве у Лободы запланированы концерты в Шяуляе, Клайпеде, Паневежисе и Вильнюсе. На её сайте указано, что первое выступление пройдёт 30 ноября, остальные — в начале декабря.

