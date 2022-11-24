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    В Литве Лободу объявили персоной нон грата

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    Власти Литвы приняли решение внести в список нежелательных лиц певицу Светлану Лободу, выступление которой в одном из городов страны намечено на конец месяца. Об этом 24 ноября местным СМИ сообщила пресс-секретарь главы литовского МИД Паулина Левицкайте.

    «После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата», — приводит слова представителя МИД РБК.

    В Литве у Лободы запланированы концерты в Шяуляе, Клайпеде, Паневежисе и Вильнюсе. На её сайте указано, что первое выступление пройдёт 30 ноября, остальные — в начале декабря.

    Лобода является гражданкой Украины, из России она уехала после начала спецоперации. Автоматический запрет на въезд в Литву, действующий для российских артистов, на неё не распространяется.

    Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сообщил, что в Латвии, где проживает певица, организаторы некоторых мероприятий сами отменили выступления певицы. По его словам, в республике стоит последовать примеру соседей. Позицию Лободы по отношению к действиям России на Украине министр назвал «непонятной».

    Светлане Лободе не рад не только литовский МИД. «Фонтанка» нашла артистку в стоп-листах петербургских караоке-клубов.

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