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    Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира

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    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился очередным историческим достижением — он стал первым футболистом в истории, который забивал на пяти чемпионатах мира.

    Португалец 24 ноября с пенальти забил мяч в ворота сборной Ганы на 65-й минуте встречи первого тура ЧМ-2022 в Катаре. Африканцам удалось отыграться — на данный момент счет в матче 1:1.

    До этого он забивал по одному мячу на чемпионатах мира 2006-го, 2010-го и 2014 годов, а на мундиале в России в 2018-м Роналду отличился четырежды.

    Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после его скандального интервью.

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