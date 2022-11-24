Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился очередным историческим достижением — он стал первым футболистом в истории, который забивал на пяти чемпионатах мира.



Португалец 24 ноября с пенальти забил мяч в ворота сборной Ганы на 65-й минуте встречи первого тура ЧМ-2022 в Катаре. Африканцам удалось отыграться — на данный момент счет в матче 1:1.



До этого он забивал по одному мячу на чемпионатах мира 2006-го, 2010-го и 2014 годов, а на мундиале в России в 2018-м Роналду отличился четырежды.

