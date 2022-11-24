Московский СК узнал, что душитель из такси не терял времени после убийства. Ему добавили статью об изнасиловании

Сотрудники правоохранительных органов восстановили путь обвиняемого в убийстве таксиста на Ельнинской улице в Москве. По версии следствия, после расправы над водителем и до своего задержания мужчина успел совершить ещё два преступления.



Как сообщает Следственный комитет Москвы 24 ноября, арестованному по обвинению в убийстве добавили статьи о разбое и изнасиловании. Из материалов следует, что в ночь на 21-е число 33-летний мужчина, задушив таксиста ремнём безопасности и похитив его банковскую карту и 5 тысяч рублей, поехал в гости к интернет-знакомой.

