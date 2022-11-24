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    Московский СК узнал, что душитель из такси не терял времени после убийства. Ему добавили статью об изнасиловании

    1990
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    Сотрудники правоохранительных органов восстановили путь обвиняемого в убийстве таксиста на Ельнинской улице в Москве. По версии следствия, после расправы над водителем и до своего задержания мужчина успел совершить ещё два преступления.

    Как сообщает Следственный комитет Москвы 24 ноября, арестованному по обвинению в убийстве добавили статьи о разбое и изнасиловании. Из материалов следует, что в ночь на 21-е число 33-летний мужчина, задушив таксиста ремнём безопасности и похитив его банковскую карту и 5 тысяч рублей, поехал в гости к интернет-знакомой.

    «Находясь в квартире, он применил к ней физическую силу и, высказывая угрозы убийством, совершил изнасилование. После этого он похитил принадлежащие ей денежные средства и мобильный телефон», — рассказали в ведомстве.

    Продолжить похождения мужчине не дали. 22 ноября суд отправил его на два месяца в следственный изолятор.

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