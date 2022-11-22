Московского таксиста задушили ремнём безопасности. Арестован пассажир, не разбогатевший на убийстве

Пассажир московского такси, обвиняемый в убийстве водителя, уезжает на новогодние праздники в следственный изолятор. Поправить своё финансовое положение за счёт заработанного извозом ему едва ли удалось.
Как сообщает прокуратура Москвы, 22 ноября суд заключил под стражу 33-летнего мужчину, которому не впервой нарушать уголовное законодательство. В СИЗО он едет с обвинениями в убийстве и разбое.
Прокуратура Москвы
По материалам дела, ночью 21 ноября мужчина сел в такси и расправился с водителем. 50-летнего таксиста избили, связали руки пластиковыми хомутами и задушили ремнём безопасности. Мотивом убийства следствие видит корысть: у жертвы похитили банковскую карту и 5 тысяч рублей.
Автомобиль с телом со следами асфиксии был брошен во дворе жилого дома на Ельнинской улице. Подозреваемого быстро нашли, вместе с ним — банковскую карту.
Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что нападение на таксиста было для него не первым.
Фигурант арестован до 21 января.