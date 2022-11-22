Московского таксиста задушили ремнём безопасности. Арестован пассажир, не разбогатевший на убийстве

Пассажир московского такси, обвиняемый в убийстве водителя, уезжает на новогодние праздники в следственный изолятор. Поправить своё финансовое положение за счёт заработанного извозом ему едва ли удалось.



Как сообщает прокуратура Москвы, 22 ноября суд заключил под стражу 33-летнего мужчину, которому не впервой нарушать уголовное законодательство. В СИЗО он едет с обвинениями в убийстве и разбое.