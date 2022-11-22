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    Московского таксиста задушили ремнём безопасности. Арестован пассажир, не разбогатевший на убийстве

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    Пассажир московского такси, обвиняемый в убийстве водителя, уезжает на новогодние праздники в следственный изолятор. Поправить своё финансовое положение за счёт заработанного извозом ему едва ли удалось.

    Как сообщает прокуратура Москвы, 22 ноября суд заключил под стражу 33-летнего мужчину, которому не впервой нарушать уголовное законодательство. В СИЗО он едет с обвинениями в убийстве и разбое.

    Прокуратура Москвы

    По материалам дела, ночью 21 ноября мужчина сел в такси и расправился с водителем. 50-летнего таксиста избили, связали руки пластиковыми хомутами и задушили ремнём безопасности. Мотивом убийства следствие видит корысть: у жертвы похитили банковскую карту и 5 тысяч рублей.

    Автомобиль с телом со следами асфиксии был брошен во дворе жилого дома на Ельнинской улице. Подозреваемого быстро нашли, вместе с ним — банковскую карту.

    Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что нападение на таксиста было для него не первым.

    Фигурант арестован до 21 января.

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