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    Электричка в Оредеж задержалась в Петербурге и притормозила пригородные поезда на Витебском вокзале

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    Пассажирам петербургской электрички пришлось помёрзнуть на платформе станции Воздухоплавательный Парк вечером 24 ноября. Судя по жалобам в соцсетях, ждать заставил не один пригородный поезд.

    «На станции выгрузили электричку. Стоит с опущенными контактами и не пускает следующие за ней», — рассказал «Фонтанке» читатель. На снимке видно, что вагоны опустели около половины шестого часа вечера.

    «Говорят, что обнаружили задымление», — уточнил читатель. В шесть часов вечера пассажиры сообщили, что поезд уже везёт их в Оредеж.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Иван
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    На вынужденное ожидание в соцсетях жаловались и те, кто только готовился к посадке на Витебском вокзале. В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что электрички отстали от графика минимум на десять минут.

    В ОЖД «Фонтанке» сообщили, что к шести вечера движение было возобновлено. Пресс-служба СЗППК подтвердила информацию. Задержку пригородного поезда на станции Воздухоплавательный Парк объяснили техническими причинами.

    Накануне вечером по техническим причинам выбились из графика пассажирский и девять пригородных поездов на Ладожском направлении. Некоторые опаздывали более чем на час.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Иван

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