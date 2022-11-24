Электричка в Оредеж задержалась в Петербурге и притормозила пригородные поезда на Витебском вокзале

Пассажирам петербургской электрички пришлось помёрзнуть на платформе станции Воздухоплавательный Парк вечером 24 ноября. Судя по жалобам в соцсетях, ждать заставил не один пригородный поезд.
«На станции выгрузили электричку. Стоит с опущенными контактами и не пускает следующие за ней», — рассказал «Фонтанке» читатель. На снимке видно, что вагоны опустели около половины шестого часа вечера.
«Говорят, что обнаружили задымление», — уточнил читатель. В шесть часов вечера пассажиры сообщили, что поезд уже везёт их в Оредеж.
На вынужденное ожидание в соцсетях жаловались и те, кто только готовился к посадке на Витебском вокзале. В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что электрички отстали от графика минимум на десять минут.
В ОЖД «Фонтанке» сообщили, что к шести вечера движение было возобновлено. Пресс-служба СЗППК подтвердила информацию. Задержку пригородного поезда на станции Воздухоплавательный Парк объяснили техническими причинами.
Накануне вечером по техническим причинам выбились из графика пассажирский и девять пригородных поездов на Ладожском направлении. Некоторые опаздывали более чем на час.