Электричка в Оредеж задержалась в Петербурге и притормозила пригородные поезда на Витебском вокзале

Пассажирам петербургской электрички пришлось помёрзнуть на платформе станции Воздухоплавательный Парк вечером 24 ноября. Судя по жалобам в соцсетях, ждать заставил не один пригородный поезд.



«На станции выгрузили электричку. Стоит с опущенными контактами и не пускает следующие за ней», — рассказал «Фонтанке» читатель. На снимке видно, что вагоны опустели около половины шестого часа вечера.



«Говорят, что обнаружили задымление», — уточнил читатель. В шесть часов вечера пассажиры сообщили, что поезд уже везёт их в Оредеж.

