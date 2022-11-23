На Ладожском направлении опаздывают пассажирский поезд, «Ласточка» и ещё восемь электричек

Электрички и пассажирский поезд на Ладожском направлении выбились из графика 23 ноября. Отставание от расписания некоторых из них превышает час.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, на Ладожский вокзал с опозданием в 38 минут следует поезд № 077 из Воркуты. «Ласточка» из Петербурга в Петрозаводск № 806 отстала от графика на 63 минуты.
«Также следуют с задержками от 9 минут до 1 часа 13 минут 8 пригородных поездов. Специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика движения», — рассказали в ОЖД.
В Северо-Западной пригородной пассажирской компании уточнили, что поезда в пути задерживают технические причины.
На сбой в движении электричек на Ладожском направлении «Фонтанке» пожаловались читатели. По их словам, пригородный поезд из Петербурга в Невдубстрой почти час не мог добраться до станции, к которой прибывает обычно за 11 минут. Машинист говорил пассажирам о неисправности на пути электрички.