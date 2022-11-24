СК: Стрелок в Крымске убил людей из ружья, двое были ему нечужими

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства троих жителей Крымска и покушении на еще одного. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ведомства.



По данным МВД, около пяти часов вечера 66-летний мужчина убил двоих сотрудников медицинского центра. СК считает, что он стрелял из ружья в своих знакомых 1983 и 1969 годов рождения на почве личной неприязни. А затем он вышел на улицу и убил еще одного человека, личность которого устанавливается. Кроме того, был тяжело ранен 61-летний мужчина, его госпитализировали. Сам стрелок покончил с собой.

