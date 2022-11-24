Убил двоих и вышел на улицу. МВД рассказало подробности стрельбы по людям в Крымске

Стрельбу в Крымске устроил местный житель 1956 года рождения. Причиной, по предварительной информации, мог стать бракоразводный процесс с женой, сообщили 24 ноября в ГУ МВД по Краснодарскому краю.



По данным ведомства, сегодня около 17:00 мужчина открыл огонь в помещении одного из медицинских центров на улице Комарова и убил двух его сотрудников. Затем он вышел на улицу, где застрелил прохожего и тяжело ранил еще одного. После этого стрелок покончил с собой.

