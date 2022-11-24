В домах Сестрорецка вновь появилась вода. Дефект трубы устранили

Части жителей Сестрорецка, оставшейся без воды на время ремонта водопроводной магистрали, вновь ее вернули. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба «Водоканала» Петербурга.



«В 16:40 технологическое нарушение в Сестрорецке ликвидировано. Водоснабжение абонентов восстановлено», — говорится в записи.



Напомним, ранее на предприятии сообщали, что из-за дефекта на Володарского, 7/9, от централизованного водоснабжения временно отключили 18 абонентов. Сотрудники «Водоканала» установили две прицеп-цистерны с питьевой водой на той же улице у домов № 9 и № 27.

