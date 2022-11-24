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    Часть жителей Сестрорецка осталась без воды. Всё дело в ремонте трубы

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    Петербургский «Водоканал» ликвидирует нарушение на водопроводной магистрали в Сестрорецке. С временными неудобствами столкнулись некоторые жители. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе предприятия.

    «В связи с аварийно-восстановительными работами от централизованного водоснабжения временно отключены 18 абонентов», — рассказали там, уточнив, что дефект обнаружили по адресу: Володарского, 7/9.

    Чтобы обеспечить горожан водой, сотрудники «Водоканала» установили две прицеп-цистерны с питьевой водой на той же улице у домов № 9 и № 27.

    О ликвидации нарушения и подключении абонентов к централизованной системе водоснабжения на предприятии сообщат дополнительно.

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