Мужчина открыл стрельбу на улице в Крымске — четыре человека погибли. Онлайн

Вооруженный мужчина открыл стрельбу на улице в Крымске, сообщили 93.RU в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. По предварительным данным, погибли четыре человека, включая стрелявшего. В этой трансляции мы рассказываем обо всём, что известно об инциденте.
После стрельбы в Крымске в пабликах появилась фотография Юрия Жирова, которого приняли за сына стрелка. В беседе с корреспондентом 93.RU Юрий уточнил, что его отца звали Александр (имя убийцы — Владимир. — Прим. ред.). Сам он живет в Краснодаре, куда переехал с Дальнего Востока.
Мать Юрия зовут Галина Жирова. Имя и фамилия, а также дата рождения и возраст женщины совпадают с данными экс-супруги стрелка из Крымска. В беседе с 93.RU мужчина назвал это «странным стечением обстоятельств».
Психолог Андрей Зберовский рассказал MSK1.RU, стала ли стрельба на улицах новой тенденцией и почему человек может открыть огонь из оружия. Он связывает рост сообщений о стрельбе с увеличением населения.
СК поделился кадрами работы следователей в Крымске.
пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю
Видео следственно-оперативных действий на месте ЧП опубликовал глава Крымского района Сергей Лесь.
Сергей Лесь / T.me
Телеграм-канал «112» публикует список погибших при стрельбе жителей Крымска:
- Сергей Б., 53 года;
- Кирилл С., 39 лет;
- Михаил Т., 69 лет.
Виновник трагедии — 66-летний Владимир Жиров — застрелился.
Администрация Крымского района возьмет на себя организацию траурных мероприятий. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Также он поручил оказать помощь семьям погибших.
ЧП в Крымске прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
— Сегодня в Крымске произошла трагедия — местный житель устроил стрельбу возле торгового центра. Погибли ни в чём не повинные люди. Приношу искренние соболезнования родным. Один человек ранен и сейчас находится в больнице. Ему оказывают помощь врачи. Если потребуется — подключим возможности краевых клиник, — написал глава региона в своих соцсетях.
Стрелку Владимиру Жирову было 66 лет, бывшая супруга Галина на год его младше. Их сыну Юрию — 35 лет.
Вероятно, конфликт возник из-за продажи квартиры в переулке Новом — согласно открытым данным, Галина и Владимир раньше проживали там.
Собрали в одном материале всё, что известно о стрелявшем Владимире Жирове — рассказали о его разводе с женой, разделе совместного имущества и конфликте после суда (который получил трагическую развязку).
Причиной стрельбы стали раскол в семье Жировых и дележка имущества, утверждает Kub Mash. Супруги Галина и Владимир начали развод еще в 2019 году, но долго не могли поделить совместно нажитое. Женщина с сыном Юрием продали квартиру, в которой жили, а на вырученные деньги Юрий купил новую у родственников.
Владимир Жиров считал, что эта схема — обман и попытка вынести совместно нажитые деньги. Он также утверждал, что у его сына шизофрения и распоряжаться финансами он не мог.
Галина смогла доказать в суде, что деньги бывшему супругу не принадлежали, а сын был в психдиспансере только один раз — в далеком 2009 году.
Сегодня мужчина в очередной раз проиграл суд бывшей супруге, после чего устроил стрельбу в центре города, в которой убил троих человек и еще одного ранил. Затем Жиров застрелился.
Появилось видео, как медики оказывают помощь выжившему при стрельбе
«112» / T.me
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства троих жителей Крымска и покушения на убийство еще одного мужчины.
Он поручил руководителю следкома Кубани Андрею Маслову «в кратчайшие сроки» представить доклад о том, как ведется следствие, а также о причинах преступления. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Устроивший стрельбу в Крымске Владимир Жиров использовал принадлежавшее ему охотничье ружье. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
— С 2019 года он являлся владельцем гладкоствольного ружья
По словам парламентария, ЧП в Крымске — пример того, какие последствия могут наступить, когда огнестрельное оружие оказывается в руках неадекватного владельца. По мнению Хинштейна, государство должно ужесточить оборот оружия.
Судя по карточке из суда по делу семьи Жировых, в мае этого года Владимир подал в суд на сына — в ответ на иск бывшей супруги от апреля. На суде ответчиком также выступала жена Жирова.
Утром 24 ноября суд отказал Владимиру в удовлетворении его жалобы.
Расследовать уголовное дело будет первый отдел по расследованию особо важных дел следкома Кубани. Глава ведомства Андрей Маслов взял под личный контроль ход расследования, сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.
СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») после стрельбы в Крымске.
По данным ведомства,
Из этого же ружья кубанец выстрелил в еще одного мужчину, убив его. Личность погибшего пока неизвестна. Также он ранил
На месте работают следователи и криминалисты, они выясняют обстоятельства и подробности ЧП.
В результате стрельбы есть выживший. Как сообщает Mash, это
В МВД Кубани дали официальный комментарий по ситуации. По данным ведомства, мужчина открыл стрельбу в больнице. Это произошло около 17:00. Он ранил двоих медработников, а затем вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим.
Один человек скончался на месте, а второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника, — добавили в МВД.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов рассказал ТАСС, что причиной стрельбы мог стать бракоразводный процесс.
В соцсетях называют личность стрелка. Baza и «112» утверждают, что его зовут Владимир Жиров.
По версии телеграм-канала «112», мужчина проиграл сегодня суд своей бывшей супруге Галине. После этого мужчина начал ее преследовать и угрожать. Женщина успела забежать в ТЦ и попросить помощи прохожих. За экс-супругу Жирова заступился один из посетителей. Тогда мужчина достал оружие и начал стрелять, пишет «112».
Информацию о личности стрелка корреспонденту 93.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.
Вот еще одно шокирующее видео с места событий. На нём видно, как мужчина в упор стреляет в лежащего человека.
предоставлено местными жителями
В Сети появилось видео с места стрельбы. На нём мужчина целится в прохожего, а затем садится в машину и уезжает с места происшествия.
112 / T.me
Мужчина открыл стрельбу около ТЦ «Славянский» на улице Синева. Как передает местная газета «Призыв», улица сейчас оцеплена. На месте работают оперативные службы.
На место ЧП выехал крымский межрайонный прокурор. Причины произошедшего устанавливаются.