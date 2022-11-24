Мужчина открыл стрельбу на улице в Крымске — четыре человека погибли. Онлайн

Причиной стрельбы стали раскол в семье Жировых и дележка имущества, утверждает Kub Mash. Супруги Галина и Владимир начали развод еще в 2019 году, но долго не могли поделить совместно нажитое. Женщина с сыном Юрием продали квартиру, в которой жили, а на вырученные деньги Юрий купил новую у родственников.

Владимир Жиров считал, что эта схема — обман и попытка вынести совместно нажитые деньги. Он также утверждал, что у его сына шизофрения и распоряжаться финансами он не мог.

Галина смогла доказать в суде, что деньги бывшему супругу не принадлежали, а сын был в психдиспансере только один раз — в далеком 2009 году.

Сегодня мужчина в очередной раз проиграл суд бывшей супруге, после чего устроил стрельбу в центре города, в которой убил троих человек и еще одного ранил. Затем Жиров застрелился.