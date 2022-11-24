80 ударов в голову. Обвиняемого в смертельном избиении женщины на Муринской дороге арестовали

Красногвардейский районный суд заключил под стражу Артура Айтимбетова, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека. Об этом 24 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие считает, что ночью во вторник в 340 метрах от остановки «Деревня Новая» на Муринской дороге Айтимбетов во время ссоры толкнул на землю женщину, после чего нанес ей не менее 80 ударов ногой по голове. Смерть наступила на месте происшествия от тупой травмы головы с множественными переломами лицевого скелета.
Айтимбетов вину признал полностью. В СИЗО он пробудет как минимум до 21 января следующего года.
Ранее «Фонтанка» сообщала подробности о погибшей и возможный мотив преступления.