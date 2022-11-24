Переломный момент. В Петербурге суд взыскал с ЖКС №2 компенсацию за калечащий двор

Красносельский районный суд взыскал с ООО «Жилкомсервис №2» 60 000 рублей в пользу Людмилы Курбановой. Об этом 24 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
14 января Курбанова поскользнулась на обледеневшей внутриквартальной дороге вблизи детского сада №24 на улице Пионерстроя. Падение было не без последствий. Сильная боль вынудила женщину обратиться к врачам, те диагностировали перелом предплечья и назначили хирургическое лечение.
Суд установил, что Курбанова упала по вине коммунальщиков, которые плохо убирали территорию. Теперь им придется выплатить пострадавшей от наледи 60 тысяч рублей.
Ранее «Фонтанка» писала, как петербургская пенсионерка при поддержке прокуратуры отсудила компенсацию за падение на неубранной улице и сломанную руку.