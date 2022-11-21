Прошлогодний лед снова напомнил о себе. Петербургская пенсионерка отсудила компенсацию за сломанную руку

Прокуратура отстояла в суде права еще одной петербургской пенсионерки, пострадавшей на неубранной улице. Боль от сломанной руки попытаются загладить финансово, сообщает 21 ноября пресс-служба ведомства.
В декабре прошлого года 68-летняя женщина поскользнулась и упала во дворе дома 54 на 7-й линии Васильевского острова. В больнице диагностировали перелом.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что УК «Нарвская» не чистила снег и не обрабатывала дорожки во дворе от гололеда. Компании пришлось отвечать в суде, который взыскал в пользу пострадавшей 75 тысяч рублей.
«Фонтанка» ранее рассказывала, как за травмы на льду компенсации смогли отсудить 41-летний петербуржец, 83-летняя жительница Пушкина и водитель скорой помощи.