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    Прошлогодний лед снова напомнил о себе. Петербургская пенсионерка отсудила компенсацию за сломанную руку

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    Прокуратура отстояла в суде права еще одной петербургской пенсионерки, пострадавшей на неубранной улице. Боль от сломанной руки попытаются загладить финансово, сообщает 21 ноября пресс-служба ведомства.

    В декабре прошлого года 68-летняя женщина поскользнулась и упала во дворе дома 54 на 7-й линии Васильевского острова. В больнице диагностировали перелом.

    Прокуратура провела проверку и выяснила, что УК «Нарвская» не чистила снег и не обрабатывала дорожки во дворе от гололеда. Компании пришлось отвечать в суде, который взыскал в пользу пострадавшей 75 тысяч рублей.

    «Фонтанка» ранее рассказывала, как за травмы на льду компенсации смогли отсудить 41-летний петербуржец, 83-летняя жительница Пушкина и водитель скорой помощи.

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