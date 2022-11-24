Захарова пригрозила остановкой поставок нефти в страны, присоединившиеся к потолку цен

Российские власти не станут осуществлять поставки в страны, которые присоединятся к введению потолка цен на российскую нефть. Об этом в ходе брифинга в четверг, 24 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Она добавила, что, по мнению Москвы, введение потолка цен на российскую нефть — это антирыночная мера. «Она нарушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках», — цитирует Захарову ТАСС.