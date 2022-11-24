Захарова пригрозила остановкой поставок нефти в страны, присоединившиеся к потолку цен

Российские власти не станут осуществлять поставки в страны, которые присоединятся к введению потолка цен на российскую нефть. Об этом в ходе брифинга в четверг, 24 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что, по мнению Москвы, введение потолка цен на российскую нефть — это антирыночная мера. «Она нарушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках», — цитирует Захарову ТАСС.
Также представитель МИД РФ подчеркнула, что «грубый ценовой диктат подрывает систему мировой торговли и создает опасный прецедент не только на рынке энергоносителей, но и для международной торговли в целом».
«Фонтанка» писала, что 23 ноября послам Евросоюза не удалось согласовать единую позицию по вопросу потолка цен на российскую нефть, переговоры будут продолжаться. По данным Politico, большинство европейских стран согласились с предложенным Еврокомиссией потолком цен в 65–70 долларов за баррель. Польша же выступает за ограничение на уровне 30 долларов.