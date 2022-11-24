В ЕК заявили, что согласовать позицию по потолку цен на российскую нефть не получилось

Послы ЕС не согласовали позицию по вопросу потолка цен на российскую нефть.



Как сообщает 24 ноября ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по энергетике, вчера послам не удалось прийти к единому решению, переговоры будут продолжаться.



По данным Politico, большинство европейских стран согласились с предложенным Еврокомиссией потолком цен в 65–70 долларов за баррель. Польша же выступает за ограничение на уровне 30 долларов. Как пишет Bloomberg, Польша и страны Балтии посчитали, что 65 долларов за баррель — «слишком щедро» по отношению к Москве.

