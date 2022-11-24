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    В ЕК заявили, что согласовать позицию по потолку цен на российскую нефть не получилось

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    Послы ЕС не согласовали позицию по вопросу потолка цен на российскую нефть.

    Как сообщает 24 ноября ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по энергетике, вчера послам не удалось прийти к единому решению, переговоры будут продолжаться.

    По данным Politico, большинство европейских стран согласились с предложенным Еврокомиссией потолком цен в 65–70 долларов за баррель. Польша же выступает за ограничение на уровне 30 долларов. Как пишет Bloomberg, Польша и страны Балтии посчитали, что 65 долларов за баррель — «слишком щедро» по отношению к Москве.

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