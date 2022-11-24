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    Музыка

    Фестиваль «Стереолето» объявил даты и первых артистов. Там будет Лев Лещенко

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    Музыкальный фестиваль «Стереолето» 24 ноября назвал сроки своего проведения и первых хедлайнеров. Мероприятие пройдет 10–11 июня 2023 года в «Севкабель Порту», а лайн-ап удивит поклонников.

    В частности, одним из хедлайнеров фестиваля станет звезда советской эстрады Лев Лещенко, что несколько контрастирует с общим стилем фестиваля, но этот прием используется не впервые: в предыдущие годы на «Стереолете» уже выступали Эдуард Хиль и Михаил Боярский.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Помимо Лещенко, на фестивале-2023 обещают группу «КИС-КИС», Тосю Чайкину, Kedr Livansky, Нашу Таню, шугейз-метал-банду из Самары Supruga, Драгни, DenDerty, Lurmish, Pyrokinesis и других.

    «Фестиваль STEREOLETO никогда не вписывался в какие-то рамки и стандарты, не признавал понятие «формат», постоянно расширял границы и всегда опережал время», — прокомментировали организаторы.

    На фестивале ждут свыше 40 артистов, которые выступят на трех сценах, тематические зоны еды, ярмарки и развлечений.

    «В нынешней новой реальности мы изменили отношение ко многим вещам и процессам, происходящим в нашей жизни, — говорит основатель фестиваля Илья Бортнюк. — Но одно можно сказать точно — ценность человеческих отношений, взаимной эмпатии выросла в разы, а правильные и вовремя сказанные слова стали важны, как никогда. Одна из главных задач нашего фестиваля — собрать вместе тех артистов, которые способны произнести, а точнее — спеть эти правильные слова и внести этими словами и песнями свет и добро в нашу жизнь, наполнить ее радостью и смыслом. Собственно, сделать то, что и должна нести музыка».

    В 2022 году «Стереолето» столкнулся с вынужденной отменой: от участия была отстранена осудившая спецоперацию Манижа.

    Фото: предоставлено организаторами

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