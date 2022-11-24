Сбер научил нейросеть рисовать изображения по текстовому описанию на 101 языке: посмотрите, как они выглядят

Сбер представил первую российскую мультиязычную диффузионную модель для генерации изображений по текстовому описанию с 2 млрд параметров — Kandinsky 2.0 — на международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey. Нейросеть понимает 101 язык и знает, что в Японии национальное блюдо — суши, а в России — щи.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI. Для обучения использовался 1 млрд пар «текст-изображение». Увидеть, как нейросеть рисует, можно уже сейчас на открытом портале FusionBrain.ai, а также на умных устройствах Сбера.