Глава Минцифры Чувашии уволилась после того, как ее сын на видео откусил голову лягушке

Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина ушла в отставку после скандала, связанного с публикациями ее сына. Об увольнении чиновницы в своем Telegram-канале 24 ноября объявил глава республики Олег Николаев.

«Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии», — написал Николаев.

Губернатор отметил, что ее уход — потеря высококвалифицированного специалиста. По его словам, Майнина руководствовалась целями сохранения репутации членов правительства республики и желанием уделить больше времени сыну. Практически то же самое написала в своих соцсетях сама бывшая глава Минцифры.