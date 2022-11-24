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    Глава Минцифры Чувашии уволилась после того, как ее сын на видео откусил голову лягушке

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    Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина ушла в отставку после скандала, связанного с публикациями ее сына. Об увольнении чиновницы в своем Telegram-канале 24 ноября объявил глава республики Олег Николаев.

    «Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии», — написал Николаев.

    Губернатор отметил, что ее уход — потеря высококвалифицированного специалиста. По его словам, Майнина руководствовалась целями сохранения репутации членов правительства республики и желанием уделить больше времени сыну. Практически то же самое написала в своих соцсетях сама бывшая глава Минцифры.

    Накануне в Telegram-каналах появились видео, где сын Майниной ест сырое мясо и откусывает голову лягушке. В публикациях утверждается, что юноша якобы скинул этот ролик в школьный чат, что одноклассники расценили как угрозу массовым убийством.

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