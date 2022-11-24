    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    767мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.5eur62.29

    Семак о матче против «Спартака»: Ждем полный стадион, хотим победить

    1814
    обсудить

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в четверг, 24 ноября, рассказал журналистам о своих ожиданиях перед игрой против московского «Спартака» в Кубке России.

    «Для нас главная задача — победить. На матче со «Спартаком» ждем полный стадион. При наших болельщиках хотим добиться хорошего результата, победить. Мы сделаем всё возможное, чтобы сыграть как можно лучше и победить. Дальше, насколько получится выиграть с крупным счетом, покажет игра. Задача номер один — победить. Футболисты это прекрасно понимают. По поводу разницы и регламента — донесем до игроков и объясним, какие возможны варианты», — заявил Семак.

    Также главный тренер «Зенита» сообщил, что встречу точно пропустят вратарь Даниил Одоевский и защитник Деян Ловрен, выступающий сейчас на чемпионате мира в Катаре за сборную Хорватии. Все остальные футболисты петербургской команды готовы выйти на поле против «Спартака».

    Напомним, что матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на «Газпром Арене».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close