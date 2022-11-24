Семак о матче против «Спартака»: Ждем полный стадион, хотим победить

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в четверг, 24 ноября, рассказал журналистам о своих ожиданиях перед игрой против московского «Спартака» в Кубке России.
«Для нас главная задача — победить. На матче со «Спартаком» ждем полный стадион. При наших болельщиках хотим добиться хорошего результата, победить. Мы сделаем всё возможное, чтобы сыграть как можно лучше и победить. Дальше, насколько получится выиграть с крупным счетом, покажет игра. Задача номер один — победить. Футболисты это прекрасно понимают. По поводу разницы и регламента — донесем до игроков и объясним, какие возможны варианты», — заявил Семак.
Также главный тренер «Зенита» сообщил, что встречу точно пропустят вратарь Даниил Одоевский и защитник Деян Ловрен, выступающий сейчас на чемпионате мира в Катаре за сборную Хорватии. Все остальные футболисты петербургской команды готовы выйти на поле против «Спартака».
Напомним, что матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на «Газпром Арене».