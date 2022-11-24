В Тюменской области отец перепутал сына с животным во время охоты

В Сладковском районе Тюменской области мужчина застрелил своего ребенка во время охоты, перепутав его с животным. Об этом 24 ноября сообщили на сайте РЕН ТВ. Местное издание 72.ru подтвердило эту информацию в региональном следственном комитете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).



Накануне в Волгоградской области подросток отправился на охоту с 35-летним дядей и погиб — во время поездки на автомобиле взрослый мужчина выстрелил из ружья по дикой птице, а затем положил оружие в салон машины.

