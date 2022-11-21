В медицинском учреждении Волгоградской области скончался 16-летний подросток, доставленный с огнестрельным ранением. Об этом 21 ноября сообщил региональный СК.

По предварительным данным, подросток вместе с 35-летним дядей отправился на охоту. Во время поездки на автомобиле взрослый мужчина выстрелил из ружья по дикой птице. Затем он положил оружие в салон машины.

«[Оружие находилось] в положении прикладом вниз в месте расположения ног переднего пассажира, а дульным срезом ствола к нижней правой части спинки сиденья водителя», — говорится в публикации Следственного комитета по Волгоградской области.