В медицинском учреждении Волгоградской области скончался 16-летний подросток, доставленный с огнестрельным ранением. Об этом 21 ноября сообщил региональный СК.
По предварительным данным, подросток вместе с 35-летним дядей отправился на охоту. Во время поездки на автомобиле взрослый мужчина выстрелил из ружья по дикой птице. Затем он положил оружие в салон машины.
«[Оружие находилось] в положении прикладом вниз в месте расположения ног переднего пассажира, а дульным срезом ствола к нижней правой части спинки сиденья водителя», — говорится в публикации Следственного комитета по Волгоградской области.
После этого произошел выстрел. Племянник охотника — 16-летний подросток — получил открытое огнестрельное дробовое ранение груди. Он сидел на заднем сиденье автомобиля. Молодого человека успели доставить в больницу, где он и скончался, несмотря на реанимацию.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).