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    В Волгоградской области подросток погиб после выстрела по дикой птице

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    В медицинском учреждении Волгоградской области скончался 16-летний подросток, доставленный с огнестрельным ранением. Об этом 21 ноября сообщил региональный СК.

    По предварительным данным, подросток вместе с 35-летним дядей отправился на охоту. Во время поездки на автомобиле взрослый мужчина выстрелил из ружья по дикой птице. Затем он положил оружие в салон машины.

    «[Оружие находилось] в положении прикладом вниз в месте расположения ног переднего пассажира, а дульным срезом ствола к нижней правой части спинки сиденья водителя», — говорится в публикации Следственного комитета по Волгоградской области.

    После этого произошел выстрел. Племянник охотника — 16-летний подросток — получил открытое огнестрельное дробовое ранение груди. Он сидел на заднем сиденье автомобиля. Молодого человека успели доставить в больницу, где он и скончался, несмотря на реанимацию.

    Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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