МВД подсчитало число иностранцев, живущих в России

На территории России в настоящий момент находятся около 6 млн иностранцев. При этом половина из них — это трудовые мигранты, заявила в ходе брифинга 24 ноября начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
По её словам, ещё порядка 400 тысяч иностранцев — это студенты, плюс около 750 тысяч — временно или постоянно проживающие в РФ иностранные граждане.
В общей сложности с начала 2022 года МВД выявило 660 тыс. фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Как уточнила представитель ведомства, их сняли с учёта, по всем выявленным фактам были возбуждены уголовные дела. Также с начала этого года выявлено 220 фактов фиктивной регистрации брака.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что
«Фонтанка» писала, что в середине октября в России истёк срок для легализации временного пребывания и постановки на учёт для иностранцев. При этом граждан Украины, а также ДНР и ЛНР это не касается: в соответствии с указом президента РФ они могут оставаться в стране без ограничения срока временного пребывания.