МВД подсчитало число иностранцев, живущих в России

На территории России в настоящий момент находятся около 6 млн иностранцев. При этом половина из них — это трудовые мигранты, заявила в ходе брифинга 24 ноября начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.



По её словам, ещё порядка 400 тысяч иностранцев — это студенты, плюс около 750 тысяч — временно или постоянно проживающие в РФ иностранные граждане.



В общей сложности с начала 2022 года МВД выявило 660 тыс. фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Как уточнила представитель ведомства, их сняли с учёта, по всем выявленным фактам были возбуждены уголовные дела. Также с начала этого года выявлено 220 фактов фиктивной регистрации брака.

