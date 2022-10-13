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    Прошли сроки для легализации временного пребывания иностранцев в России

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    В России истек срок для легализации временного пребывания и постановки на учет для иностранцев. Это нужно было сделать до 13 октября.

    До этой даты иностранцам без документов, подтверждающих законность их дальнейшего пребывания в РФ, следовало обратиться в территориальный орган МВД и урегулировать свой правовой статус. Это связано с тем, что Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение границы, поэтому мигрантам стало нельзя находиться в стране без разрешительных документов.

    Для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии сроки для решения этого вопроса вышли 17 августа, для граждан Армении и Киргизии — 3 сентября.

    Впрочем, граждан Украины, а также ДНР и ЛНР это не касается: в соответствии с указом президента они могут оставаться в РФ без ограничения срока временного пребывания.

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