Прошли сроки для легализации временного пребывания иностранцев в России

В России истек срок для легализации временного пребывания и постановки на учет для иностранцев. Это нужно было сделать до 13 октября.
До этой даты иностранцам без документов, подтверждающих законность их дальнейшего пребывания в РФ, следовало обратиться в территориальный орган МВД и урегулировать свой правовой статус. Это связано с тем, что Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение границы, поэтому мигрантам стало нельзя находиться в стране без разрешительных документов.
Для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии сроки для решения этого вопроса вышли 17 августа, для граждан Армении и Киргизии — 3 сентября.
Впрочем, граждан Украины, а также ДНР и ЛНР это не касается: в соответствии с указом президента они могут оставаться в РФ без ограничения срока временного пребывания.