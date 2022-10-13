Прошли сроки для легализации временного пребывания иностранцев в России

В России истек срок для легализации временного пребывания и постановки на учет для иностранцев. Это нужно было сделать до 13 октября.



До этой даты иностранцам без документов, подтверждающих законность их дальнейшего пребывания в РФ, следовало обратиться в территориальный орган МВД и урегулировать свой правовой статус. Это связано с тем, что Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение границы, поэтому мигрантам стало нельзя находиться в стране без разрешительных документов.