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    Любители не платить за парковку за год принесли в бюджет Петербурга 22 млн рублей

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    С начала года «на карандаше» у судебных приставов Петербурга оказалось более 14 тысяч случаев неоплаченной парковки. Один штраф за нарушение правил использования платной парковки, согласно городскому закону, составляет 3 тысячи рублей.

    На сегодняшний день сотрудники службы судебных приставов уже взыскали в пользу городского бюджета более 22 миллионов рублей штрафов за неоплаченную парковку, сообщает 24 ноября пресс-служба УФССП по Петербургу. Всего же в 2022 году приставы возбудили 14 тысяч 285 исполнительных производств о взыскании таких штрафов.

    Напомним, что с 1 ноября зона платной парковки в Петербурге расширилась на весь Адмиралтейский район. К ней добавили 153 улицы.

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