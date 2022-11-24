Любители не платить за парковку за год принесли в бюджет Петербурга 22 млн рублей

С начала года «на карандаше» у судебных приставов Петербурга оказалось более 14 тысяч случаев неоплаченной парковки. Один штраф за нарушение правил использования платной парковки, согласно городскому закону, составляет 3 тысячи рублей.



На сегодняшний день сотрудники службы судебных приставов уже взыскали в пользу городского бюджета более 22 миллионов рублей штрафов за неоплаченную парковку, сообщает 24 ноября пресс-служба УФССП по Петербургу. Всего же в 2022 году приставы возбудили 14 тысяч 285 исполнительных производств о взыскании таких штрафов.