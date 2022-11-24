Посчитайте свиристелей. В Петербург слетаются хохлатые любители красного

Свиристели прилетели в Петербург. Стаи ярких птиц горожане заметили в Приморском районе города. Они расселись по проводам и кустам как ёлочные игрушки.
«Рябина в этом году не уродилась, но зато есть много боярышника, его они тоже с удовольствием уплетают», — рассказывают подписчики сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» 24 ноября. Одна из птичек решила показать фотографу свой тыл.
Свиристели живут большими стаями и зимы любят проводить в городах средней полосы России, где много рябин. Едят они и подмороженные ягоды, и подбродившие. Как правильно подкармливать птиц в зимнее время, читайте на «Фонтанке». Зимнюю подкормку обычно принято начинать в День Зиновия Синичника («Синичкин день») — 12 ноября.