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    Госдума включила Петербург в эксперимент по взиманию курортного сбора. Но Смольному оставили выбор

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    Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в ряде субъектов России до 31 декабря 2024 года. Об этом говорится 23 ноября в электронной базе нижней палаты парламента.

    Также в эксперимент, помимо Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, будут включены Петербург и федеральная территория «Сириус».

    Согласно документу, бюджетные ассигнования фондов развития курортной инфраструктуры «Сириуса» и Петербурга будут направляться на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на их территориях.

    При этом у властей Северной столицы все же будет выбор, вводить ли в городе подобное новшество. «Взимание курортного сбора может быть прекращено либо приостановлено на территории города федерального значения Санкт-Петербурга законом города федерального значения Санкт-Петербурга», — сказано в законопроекте.

    В середине июля вице-губернатор Алексей Корабельников заявил, что «вопрос о введении в Петербурге туристского или гостиничного сбора сейчас не рассматривается». Чиновник говорил, что этот вопрос требует серьёзной подготовки. При этом в Смольном отмечали, что размер сбора мог бы быть в пределах 3% от стоимости размещения. Губернатор Александр Беглов, в свою очередь, утверждал, что Петербург хочет получить право взимать туристический сбор. Но речь идет именно о праве, а не о моментальном введении.

    Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. Так, в Алтайском и Ставропольском крае в текущем году он составляет 50 рублей в сутки, в Краснодарском крае на территории городского округа Сочи — 50 рублей, на территориях остальных муниципальных образований — 30 рублей.

    Средства от уплаты курортного сбора в 2018–2021 годах составили 1 млрд 559,6 млн рублей. В период с 1 января по 28 апреля 2022 года объем таких средств составил 200,6 млн рублей.

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