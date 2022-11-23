Госдума включила Петербург в эксперимент по взиманию курортного сбора. Но Смольному оставили выбор

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в ряде субъектов России до 31 декабря 2024 года. Об этом говорится 23 ноября в электронной базе нижней палаты парламента.



Также в эксперимент, помимо Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, будут включены Петербург и федеральная территория «Сириус».



Согласно документу, бюджетные ассигнования фондов развития курортной инфраструктуры «Сириуса» и Петербурга будут направляться на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на их территориях.

