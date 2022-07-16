Смольный: Туристический сбор в Петербурге не вводим, но по размеру есть соображения

Туристический сбор в Петербурге пока вводиться не будет, нужна серьезная подготовка, заявил в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.
Как написал чиновник 16 июля, «вопрос о введении в Петербурге туристского или гостиничного сбора сейчас не рассматривается». По его словам, это требует серьезной подготовки: принятия подзаконных актов, определения его региональных параметров в тесном взаимодействии с представителями туриндустрии, настройки кассовой техники и информсистем гостиниц и прочего. На все это необходимо время.
Зато по вопросу о величине сбора понимание есть.
«Мы предлагали установить его в пределах 3% от стоимости размещения, что точно не должно ударить по кошелькам туристов. Но и здесь полагаю необходимым дать регионам право выбора (например, на установление дифференцированных ставок в зависимости от характеристик средств размещения), ограничив законодательно лишь максимальный размер сбора», – написал Корабельников.
В конце июня губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург хочет получить право взимать так называемый «туристический сбор». Но речь именно о праве, а не о моментальном введении. Эту же мысль повторил и Корабельников.