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    Юная велосипедистка попала под колёса «Шкоды» на Искровском

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    В Невском районе Петербурга в ДТП на пешеходном переходе пострадала 15-летняя велосипедистка. На «зебру» она вышла пешком.

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    О сбитом ребёнке на нерегулируемом пешеходном переходе на Искровском проспекте, 21, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как уточнили «Фонтанке» в полицейском главке, авария случилась около половины пятого часа вечера.

    Школьница переходила дорогу по «зебре», спешившись с велосипеда. 58-летний водитель Skoda Octavia её не пропустил.

    По предварительным данным, девочку-подростка увезли в больницу с травмами лёгкой степени тяжести.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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