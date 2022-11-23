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    Жилищники показали бой с заснеженными улицами в Петербурге. Говорят, всё заранее обработали

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    Специалисты ручного труда с помощью снегоуборочной техники расчищают улицы, дорожки и тротуары в Петербурге от снега. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба жилищного комитета города.

    «Заранее перед снегопадом службы провели превентивную обработку территорий — предварительная посыпка помогает эффективнее проводить уборку снега», — объяснили в ведомстве.

    В первую очередь внимание уделяют маршрутам для пешеходов, а именно — подходам к домам, контейнерным площадкам, социальным объектам и остановкам. Кроме того, чистят внутриквартальные проезды.

    Сегодня на улицах Петербурга лежит снег. Дует умеренный ветер. Температура воздуха днём составила минус 2–4 градуса, а на дорогах местами гололедица. На погоду в регионе влияет периферия циклона, который кружит в центре Европейской России.

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