Жилищники показали бой с заснеженными улицами в Петербурге. Говорят, всё заранее обработали

Специалисты ручного труда с помощью снегоуборочной техники расчищают улицы, дорожки и тротуары в Петербурге от снега. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба жилищного комитета города.
«Заранее перед снегопадом службы провели превентивную обработку территорий — предварительная посыпка помогает эффективнее проводить уборку снега», — объяснили в ведомстве.
В первую очередь внимание уделяют маршрутам для пешеходов, а именно — подходам к домам, контейнерным площадкам, социальным объектам и остановкам. Кроме того, чистят внутриквартальные проезды.
Сегодня на улицах Петербурга лежит снег. Дует умеренный ветер. Температура воздуха днём составила минус 2–4 градуса, а на дорогах местами гололедица. На погоду в регионе влияет периферия циклона, который кружит в центре Европейской России.