Край циклона циклон сделал погоду в Петербурге теплее, но вы это можете и не заметить

Среда в Петербурге — день небольшого потепления, на 1–2 градуса. И уже завтра снова станет холоднее.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 ноября местами возможен небольшой снег, ветер умеренный. Температура воздуха днём составит минус 2–4 градуса. На дорогах местами гололедица.

