Край циклона циклон сделал погоду в Петербурге теплее, но вы это можете и не заметить

Среда в Петербурге — день небольшого потепления, на 1–2 градуса. И уже завтра снова станет холоднее.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 ноября местами возможен небольшой снег, ветер умеренный. Температура воздуха днём составит минус 2–4 градуса. На дорогах местами гололедица.
На погоду в регионе влияет периферия циклона, кружащего в центре Европейской России. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В четверг станет на пару градусов холоднее, ночью минус 4–6 градусов, днём до минус 5 (как было вчера), и преимущественно без осадков Атмосферное давление будет повышаться.