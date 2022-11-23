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    Ещё один фаворит сенсационно проиграл на ЧМ-2022. В этот раз «отличились» немцы

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    Сборная Германии по футболу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре потерпела сенсационное поражение от команды Японии. Игра, состоявшаяся 23 ноября на Международном стадионе Халифа в Дохе, завершилась со счётом 2:1 в пользу футболистов из Страны восходящего солнца.

    Счёт на 33-й минуте первого тайма с пенальти открыл Илкай Гюндоган. Однако во второй половине встречи голы Рицу Доана (75-я минута) и Такума Асано (84-я минута) принесли победу японцам.

    В группе Е сегодня также встретятся Испания и Коста-Рика. Их матч начнётся в 19:00 мск.

    Напомним, накануне сенсацией также закончилась игра ещё одного фаворита ЧМ-2022 — Аргентины — против сборной Саудовской Аравии.

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