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    Гол Месси не помог. Сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла Аргентину на ЧМ-2022

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    Поражением одного из фаворитов — сборной Аргентины завершился матч группового этапа ЧМ-2022 против Саудовской Аравии. Встреча проходила 22 ноября в Лусаиле.

    Ничто не предвещало беды. Уже на 9-й минуте судья назначил пенальти в ворота Саудовской Аравии за то, что Леандро Паредеса завалили в штрафной. Гол забил Леонель Месси. После этого Аргентина забила еще трижды, но каждый раз рефери отменял взятие ворот из-за офсайда. Всего за первый тайм положение вне игры у игроков сборной Аргентины фиксировали семь раз.

    Во втором тайме Саудовская Аравия забила два мяча: на 48-й минуте отличился нападающий Салех Аль-Шехри, а на 53-й — полузащитник Салем Аль-Досари.

    Отметим, что Аргентина пропустила 2 гола в первом матче ЧМ впервые с 1974 года.

    Игру на стадионе «Лусаил Айконик» посетили 88 012 зрителей при официальной вместимости арены 80 000.

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