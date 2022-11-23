В Петербурге врач и медсестра получили штрафы за фиктивную вакцинацию от ковида

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении медсестры Юлии Камчаткиной и семейного врача Раджаба Мирзеханова, признанных виновными в искажении информации, представляющей опасность для жизни и здоровья людей.
Как сообщает 23 ноября объединенная пресс-служба судов города, медиков наказали штрафом в размере 80 тысяч рублей каждому.
По материалам дела, врач общей практики Мирзеханов и медсестра Камчаткина с 14 по 19 октября 2021 года обеспечивали выдачу фиктивных документов о прохождении вакцинации от COVID-19. Ложные сведения вносились в ЕГИСЗ, пациенты, получавшие сертификат без укола, платили по 10 тысяч рублей.