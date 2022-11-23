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    ДТП с автобусом и БТР на Выборгском шоссе попало на видео

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Столкновение автобуса и бронетехники в Выборгском районе Петербурга утром 23 ноября заснял видеорегистратор на машине одного из очевидцев. Машины ехали в колонне с сопровождением.

    ДТП случилось на регулируемом перекрестке Выборгского и Песочного шоссе в 10:34. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как с Песочного шоссе на перекресток выезжает автомобиль ВАИ, пока машинам на Выборгском еще горит красный. Служебная машина останавливается посреди перекрестка, перегородив пару рядов, но следующей за ней техники пока не видно.

    Водителям на Выборгском загорается зеленый, но легковые в левом и среднем ряду по-прежнему стоят на месте. В то же время водитель автобуса, следующего в правом ряду, продолжает движение прямо и выезжает на перекресток как раз, когда к нему подъезжает первая бронемашина. Разминуться им не удается, и бронетехника ударяет автобус в заднюю часть.

    В результате ДТП никто не пострадал.

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