ДТП с автобусом и БТР на Выборгском шоссе попало на видео

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Столкновение автобуса и бронетехники в Выборгском районе Петербурга утром 23 ноября заснял видеорегистратор на машине одного из очевидцев. Машины ехали в колонне с сопровождением.

ДТП случилось на регулируемом перекрестке Выборгского и Песочного шоссе в 10:34. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как с Песочного шоссе на перекресток выезжает автомобиль ВАИ, пока машинам на Выборгском еще горит красный. Служебная машина останавливается посреди перекрестка, перегородив пару рядов, но следующей за ней техники пока не видно.