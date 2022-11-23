Петербургский суд все-таки не стал «депортировать в ДНР» уроженца Донецкой области

Красносельский районный суд Петербурга в среду, 23 ноября, освободил из миграционного центра в Красном Селе уроженца Донецкой области Михаила Баева, которого ранее собирались «депортировать в ДНР». Об этом «Фонтанке» рассказал сам Баев.

Полиция просила оставить Баева в Центре временного содержания граждан еще на 30 суток. Такую необходимость ГУ МВД по региону объясняло невозможностью выслать Баева в Украину прямо сейчас из-за прекращения авиасообщения между странами. Судья этим аргументом не прониклась. О вхождении Донецкой народной республики (ДНР) в Россию в решении суда от 18 ноября не говорилось.