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    Петербургский суд все-таки не стал «депортировать в ДНР» уроженца Донецкой области

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    Красносельский районный суд Петербурга в среду, 23 ноября, освободил из миграционного центра в Красном Селе уроженца Донецкой области Михаила Баева, которого ранее собирались «депортировать в ДНР». Об этом «Фонтанке» рассказал сам Баев.

    Полиция просила оставить Баева в Центре временного содержания граждан еще на 30 суток. Такую необходимость ГУ МВД по региону объясняло невозможностью выслать Баева в Украину прямо сейчас из-за прекращения авиасообщения между странами. Судья этим аргументом не прониклась. О вхождении Донецкой народной республики (ДНР) в Россию в решении суда от 18 ноября не говорилось.

    Причину отказа объяснили изящно: «Решение о депортации в совокупности данных фактов лишено критерия исполнимости».

    В выдаче российского паспорта Баеву, как он утверждает, отказывают из-за отсутствия прописки в Донецкой области.

    Подробнее об истории 53-летнего Михаила Баева, которого планировали депортировать в ДНР после освобождения из колонии, читайте на «Фонтанке».

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