«Вы же видите, какая каша происходит». Уроженец Донецкой области ждет депортации в присоединенную к России республику

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В Красносельском миграционном центре несколько граждан Украины живут в ожидании депортации. Пока российская бюрократическая машина скрипела, их родные области официально стали частью РФ.



«Я сам русский, родился на Украине. Мама русская, папа русский, сюда приехал в 2014 году», — так начинает свой рассказ Михаил Баев. Говорим мы по телефону. Я — из редакции, Михаил — из Центра временного содержания граждан в Красном Селе, где он живет уже четвертый месяц.



После переезда в Россию Михаила дважды судили, дважды было условно-досрочное освобождение. В 2017 году краснодарский суд признал его виновным в краже и разбое и приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. В марте 2019 года он оказался на свободе, а уже в ноябре 2020-го снова осужден. По версии Выборгского городского суда, вместе со знакомым проник в частный дом и вынес оттуда ценные вещи. Этим летом Михаила освободили.



Интересна не эта нехитрая биография, а то, что на этот раз из колонии 53-летний уроженец Донецкой области попал в миграционный центр. По решению регионального ГУ МВД его должны были депортировать. До завершения этой процедуры Михаила и отправили в Центр временного содержания граждан на 120 суток (подтверждающие документы есть в распоряжении редакции). Пока собеседник «Фонтанки» ждал своей депортации, Донецкую народную республику присоединили к России.

По словам Михаила, после референдума в Центр «числа 10 октября» приехал сотрудник отдела по вопросам миграции и взял у желающих получить российский паспорт фотографии и отпечатки пальцев, а еще через две недели — соответствующее заявление. «Быстро-быстро мы вам все сделаем», — цитирует полицейского Михаил. Быстро-быстро, однако, не получилось.



После этого, как говорит Михаил, «они начали что-то придумывать». Например, послали запрос в донецкий поселок Марьинка, где он жил до переезда в Россию: «Слышали такой? Там бои идут, страшное делается. Они туда якобы запрос дали. Кому? Там нет ничего и никого. Я здесь живу с 2014 года, у меня здесь все документы, просто немного их просрочил, когда сел. Получается, «мы хотим, но вы нам не нужны?»



Кому задавать вопросы — непонятно. К тем, кто проживает в центре в Красном Селе, по словам Михаила, подходят только «охранники». Увидеть полицейских из миграционного отдела можно только в тот момент, когда они привозят других иностранцев. На любой вопрос, который им задаешь, говорят: «Да-да-да, мы быстро». И все, пропадают. Думал писать президенту, но ему сейчас не до нас. Он сделал указ — выполняйте», — негодует Михаил.



Как он говорит, в Центре временного содержания были и другие граждане Украины: из Запорожской и Херсонской областей и Донецка. Последнего уже, по словам Михаила, выпустили. Сразу после того, как якобы «через знакомых» сделали ему паспорт. «Я говорю: «А как же наши паспорта?» «Ну, а ваши паспорта, мы не знаем», — пересказывает Михаил короткий диалог с работниками миграционного центра.

120 суток, на которые мужчину поместили в миграционный центр, истекают 19 ноября. За три дня до этого, утверждает Михаил, сотрудник миграционного отдела МВД на словах сообщил об отказе в выдаче российского паспорта. Причина — отсутствие прописки в паспорте Украины. Что будет с ним дальше и на какой стадии оформления находятся его документы, Михаил не знает: «У меня и родственники переживают. В любой момент сейчас может все измениться: «Нет, ребята, всё, мы Донецк сдаем, езжайте теперь туда». И что потом нам делать? Вы же видите, какая там каша происходит?»



Корреспондент «Фонтанки» направила запросы и в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, и в сам Центр содержания иностранных граждан, но на момент выхода материала ответа не получила.

