Для борьбы с гололедицей на трассе М-11 заготовили 14 тысяч тонн хлоридов

На скоростной трассе М-11 «Нева» готовятся к зиме: дорожные службы заготовили тонны реагентов и перешли на круглосуточный режим работы. Участки от Петербурга до Новгородской области будут обрабатывать жидким противогололёдным раствором.

Для зимнего обслуживания участка трассы М-11 с 546-го по 684-й километр, который находится в ведении «Магистрали двух столиц», заготовили 14 тысяч тонн чистых хлоридов, сообщает 23 ноября пресс-служба компании. Эти противогололёдные материалы сертифицированы, соответствуют экологическим нормам и проходят обязательный лабораторный контроль, подчеркивают в пресс-службе. Запасы соли распределены по трем базам, расположенным вдоль 138-километрового участка трассы.