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    Для борьбы с гололедицей на трассе М-11 заготовили 14 тысяч тонн хлоридов

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    Фото: «Магистраль двух столиц»
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    На скоростной трассе М-11 «Нева» готовятся к зиме: дорожные службы заготовили тонны реагентов и перешли на круглосуточный режим работы. Участки от Петербурга до Новгородской области будут обрабатывать жидким противогололёдным раствором.

    Для зимнего обслуживания участка трассы М-11 с 546-го по 684-й километр, который находится в ведении «Магистрали двух столиц», заготовили 14 тысяч тонн чистых хлоридов, сообщает 23 ноября пресс-служба компании. Эти противогололёдные материалы сертифицированы, соответствуют экологическим нормам и проходят обязательный лабораторный контроль, подчеркивают в пресс-службе. Запасы соли распределены по трем базам, расположенным вдоль 138-километрового участка трассы.

    До конца года оператор участка «ОСА Северо-Запад» также планирует ввести в эксплуатацию станцию для приготовления рассолов. Обрабатывать дорогу рассолом более эффективно, поскольку жидкий состав равномернее распределяется и действует быстрее смоченной раствором сухой соли, особенно на ранних стадиях образования наледи осенью и весной, отмечают в компании. Кроме того, это экологичнее, так как реагенты не сдувает ветром за пределы проезжей части.

    Эксплуатационные службы дороги перешли на круглосуточный режим работы. Ежедневно на обработку трассы и уборку снега готовы выехать 19 комбинированных дорожных машин с навесным оборудованием. Данные о метеоусловиях на участке от Петербурга до Великого Новгорода собирают восемь метеостанций. Они работают в автоматическом режиме, фиксируют наличие скользкости и передают информацию в Центр управления.

    Фото: «Магистраль двух столиц»

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