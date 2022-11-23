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    Секретные показания. Суд в Петербурге закрыл процесс по делу обвиняемого в особо крупной взятке контр-адмирала

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    Контр-адмирал Игорь Зварич, которого судят в Петербурге за особо крупную взятку, попросил суд закрыть заседание от прессы и «особенно от «Фонтанки». Суд подумал и согласился.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», на заседании 23 ноября 224-й Гарнизонный военный суд допрашивает трех свидетелей обвинения. Первый уже был готов отвечать на вопросы, когда Зварич и его адвокат возмутились присутствием слушателя. Подсудимый и его защитник настаивали, что в деле могут прозвучать сведения, составляющие если не гостайну, то как минимум предназначенные только для служебного пользования. Адвокат припомнил и предыдущий материал «Фонтанки», в котором упоминался Зварич — в нем шла речь о приговоре того же суда экс-подчиненному контр-адмирала, также получившему срок за взятку.

    Капитан Сергей Шмыга давал показания на сослуживцев, включая Зварича, но все равно получил семь лет колонии, в его деле речь шла о поставках флагов, гирлянд и гидрокостюмов. Приговор безрезультатно был обжалован в судах еще двух инстанций. Адвокат Зварича внезапно заявил, что материал про Шмыгу каким-то образом порочит его подзащитного, хотя кроме упоминания того, что Зварич подозреваемый и находится на подписке, в нем ничего больше и не было. Спросил и судья — к чему это упоминание, если иска о защите чести и достоинства, видимо, нет? Да и упоминание гостайны судью не порадовало — если бы она содержалась в материалах дела, то его рассматривал бы другой суд.

    Прокуроры поддержали ходатайство подсудимого закрыть процесс и сослались на приказ Минобороны, в котором перечислены сведения, из-за которых это возможно — в суде может прозвучать, кто, что и для каких военных целей закупал и устанавливал. Суд согласился и закрыл заседание на допросы свидетелей.

    Что конкретно и на какую сумму вменяют Зваричу, «Фонтанке» доподлинно неизвестно, но, по данным издания, обвинение связано с предприятием, которое производит аккумуляторы для подводных лодок. На Звариче два эпизода — взятки в крупном и особо крупном размерах.

    В МВФ Зварич занимает должность начальника технического управления.

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