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    Где родился — там и пригодился. Сенатор Кутепов прокомментировал предложение заморозить активы уехавших из России предпринимателей

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    Те ресурсы, которые зарабатываются в России, необходимы сейчас самой России. Так сенатор от Петербурга Андрей Кутепов прокомментировал свое недавнее предложение заморозить активы бизнесменов, уехавших из России с начала боевой операции на Украине.

    Сенатор прокомментировал свою инициативу 23 ноября во время ежегодного отчета в Заксобрании города.

    «Мы считаем, что это зеркальный ответ нашим коллегам за рубежом, которые замораживают наши активы. Мы предлагаем заморозить дивиденды, все активы людям, которые поменяли свое гражданство или получили двойное гражданство на время проведения СВО. Мы считаем, что в нынешней ситуации те ресурсы, которые зарабатываются в нашей стране, необходимы нашей стране. У нас есть много пословиц, одна из них: там, где родился, там и пригодился. Все мы знаем: не плюй в колодец...», — сказал Кутепов.

    Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы «отнимать и приватизировать обратно». «Мы предлагаем заморозить активы тех людей, которые относятся сейчас недостаточно внимательно к нашим гражданам, к нашей стране», — добавил сенатор.

    Предложение заморозить активы бизнесменов и глав госкорпораций, покинувших Россию после 24 февраля, Кутепов высказал на прошлой неделе.

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