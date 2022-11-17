В Совфеде предложили заморозить активы бизнесменов и глав госкорпораций, покинувших Россию с начала спецоперации

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы крупных бизнесменов и глав государственных корпораций, которые покинули страну с начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Письмо с таким предложением он направит вице-премьеру России Дмитрию Григоренко, передает 17 ноября ТАСС.

Сенатор считает, что после арестов активов российских миллиардеров в недружественных странах необходимы ответные шаги. Так, он предлагает меры в отношении тех, кто покинул РФ с 24 февраля, а тем более к тем, кто отказался от российского гражданства.