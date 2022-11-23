В дома жителей Колпино вернули свет

Свет вернулся в дома жителей Колпинского района Петербурга. Об этом 23 ноября сообщают в пресс-службе компании «Россети Ленэнерго».



«Сразу после поступления сигнала об отключении на место были направлены бригады компании. С 09:55 все потребители получают электроэнергию в полном объёме», — добавили там.



Напомним, 23 ноября утром читатели «Фонтанки» из Колпино пожаловались на кромешную темноту, с которой столкнулись во время сборов на работу. Электричество пропало в 07:55 в доме 12 по Тверской улице и во всех соседних.

