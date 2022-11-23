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    В Колпино несколько улиц утром остались без света

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    Читатели «Фонтанки» из Колпино сообщают о том, что утром во время сборов на работу остались в кромешной темноте.

    Электричество отключилось в 7:55 в доме 12 по Тверской улице и во всех соседних, сообщила местная жительница 23 ноября.

    Как сообщали в пресс-службе «Россетей Ленэнерго», специалисты ведут восстановительные работы в Колпинском районе после технологического нарушения на оборудовании 6 кВт.

    Бригады компании выехали на место сразу после поступления сообщения об отключении. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

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