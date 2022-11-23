    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Переменная облачность, небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    761мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.66eur62.18

    С компании потребовали почти полмиллиона за испорченные растения у ТК Петербурга

    1322
    1 комментарий

    Природоохранная прокуратура Петербурга обратилась в суд с иском о взыскании более 460 тыс. рублей с компании, чьи сотрудники не были аккуратны при строительстве водопроводных и канализационных сетей в Московском районе. Из-за их работ пострадали зелёные насаждения. Об этом 23 ноября говорится в Telegram-канале прокуратуры города.

    Сооружения устанавливали на улице Типанова, 21, по этому адресу расположен ТК «Питер».

    «Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда поставлено природоохранной прокуратурой Петербурга на контроль», — уточняется в сообщении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close