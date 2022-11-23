С компании потребовали почти полмиллиона за испорченные растения у ТК Петербурга

Природоохранная прокуратура Петербурга обратилась в суд с иском о взыскании более 460 тыс. рублей с компании, чьи сотрудники не были аккуратны при строительстве водопроводных и канализационных сетей в Московском районе. Из-за их работ пострадали зелёные насаждения. Об этом 23 ноября говорится в Telegram-канале прокуратуры города.



Сооружения устанавливали на улице Типанова, 21, по этому адресу расположен ТК «Питер».



«Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда поставлено природоохранной прокуратурой Петербурга на контроль», — уточняется в сообщении.

