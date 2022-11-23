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    После взрывов в Иерусалиме один человек умер

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    Один из пострадавших от взрывов в Иерусалиме 23 ноября скончался от полученных ранений, сообщила Jerusalem Post. Раненых — 18 человек, двое находятся в критическом состоянии.

    Два взрыва — на въезде в Иерусалим и перекрестке Рамот в северной части города — полиция рассматривает как скоординированное двойное нападение. Среди версий — теракт.

    Взрыв на автобусной станции, предположительно, вызван бомбой, заложенной в сумке. Множество осколков пробили корпус автобуса. Через несколько минут прогремел взрыв у перекрестка Рамот.

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