После взрывов в Иерусалиме один человек умер

Один из пострадавших от взрывов в Иерусалиме 23 ноября скончался от полученных ранений, сообщила Jerusalem Post. Раненых — 18 человек, двое находятся в критическом состоянии.



Два взрыва — на въезде в Иерусалим и перекрестке Рамот в северной части города — полиция рассматривает как скоординированное двойное нападение. Среди версий — теракт.



Взрыв на автобусной станции, предположительно, вызван бомбой, заложенной в сумке. Множество осколков пробили корпус автобуса. Через несколько минут прогремел взрыв у перекрестка Рамот.

