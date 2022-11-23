Взрывы в Иерусалиме: на остановке пострадали 18 человек

На автобусной остановке в Иерусалиме утром 23 ноября прогремел взрыв. По версии полиции, кто-то оставил в сумке самодельное взрывное устройство, оно сработало. ТАСС со ссылкой на радио «Галей ЦАХАЛ» передаёт, что взрыв произошел в скутере, припаркованном у остановки.
По предварительным данным The Jerusalem Post, пострадали 18 человек. Тяжёлые травмы получили четверо, один человек находится в критическом состоянии, сообщает радиостанция Kan.
Вскоре после этого происшествия поступило сообщение о взрыве в автобусе поблизости. Предварительно, никто не пострадал.