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    Взрывы в Иерусалиме: на остановке пострадали 18 человек

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    На автобусной остановке в Иерусалиме утром 23 ноября прогремел взрыв. По версии полиции, кто-то оставил в сумке самодельное взрывное устройство, оно сработало. ТАСС со ссылкой на радио «Галей ЦАХАЛ» передаёт, что взрыв произошел в скутере, припаркованном у остановки.

    Palestine-news

    По предварительным данным The Jerusalem Post, пострадали 18 человек. Тяжёлые травмы получили четверо, один человек находится в критическом состоянии, сообщает радиостанция Kan.

    Вскоре после этого происшествия поступило сообщение о взрыве в автобусе поблизости. Предварительно, никто не пострадал.

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